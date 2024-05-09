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من باكستان إلى المملكة.. مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة"

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واس - كراتشي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، من جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الخميس، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.
⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— طريق مكة (@MakkahRoute)
يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.
This is a Twitter Status تنطلق في (11) مطارًا بـ (7) دول مستفيدة.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia)
أيضًا ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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