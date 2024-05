شكرا لقرائتكم خبر عن من باكستان إلى المملكة.. مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، من جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الخميس، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

تنطلق في (11) مطارًا بـ (7) دول مستفيدة.

أيضًا ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.