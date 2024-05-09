السعودية | “سرك” تستقبل وفدي مدارس القريات وشروره

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، برنامجاً توعوياً لطلاب وطالبات مدارس القريات وشروره، حول مبادئ الاقتصاد الدائري ومفهوم الاستدامة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة زيارات طلابية مجدولة ومتتابعة خلال العام الدراسي الحالي، وفي إطار جهود الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، المستمرة في التوعية والتثقيف، وبالتعاون والشراكة مع شركة تطوير التعليمية، بهدف تعزيز التواصل والتوعية مع الطلاب، وتعريفهم بأبرز المستهدفات والممارسات والابتكارات التي نعمل عليها تحقيقها نحو الاقتصاد الدائري والتحول عن المرادم.

وتسعى “سرك” من خلال هذا البرنامج إلى لتعزيز الوعي بين الشباب بأهمية الاستدامة، لإيمانها بأنهم يشكلون قوة دافعة للتغيير وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة في المملكة.