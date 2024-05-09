السعودية | أمانة جدة تُنفّذ أكثر من 5 الآف جولة رقابية على المنشآت التجارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت أمانة جدة من خلال الفرق الرقابية في نطاق 15 بلدية خلال شهر أبريل الماضي أكثر من 5 الآف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية.

وأسفرت الجولات الميدانية عن زيارة 3,237 منشأة صحية و 2,346 منشأة تجارية تنوعت مخالفاتها بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وأوضحت الأمانة أن البلاغات المسجلة خلال الفترة بلغت 84 بلاغاً، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.