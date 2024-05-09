السعودية | سماحة مفتي عام المملكة يستقبل نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مكتبه، معالي نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أمين المجمع الفقهي الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، الذي قدم للسلام على سماحته.

وفي بداية اللقاء رحب سماحته بالدكتور الزيد، مشيداً بجهود رابطة العالم الإسلامي في الدفاع عن الدين الإسلامي، ونشر فضائله، داعيًا إلى تكثيف جهود الرابطة في مجال بيان محاسن الدين الإسلامي في العالم أجمع.

بدوره استعرض الدكتور الزيد على سماحته ما تقوم به الرابطة والمجمع من مناشط وأعمال ومايقدمان من خدمات.