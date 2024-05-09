بنظام التعاقد بمختلف التخصصات.. " #وظائف شاغرة بـ #جامعة_القصيم " تعرف على مواعيد ورابط التقديم للتفاصيل | https://t.co/6zcq30g3qu #اليوم @QassimUniv1 pic.twitter.com/VHTOEmoARN

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم تعلن مواعيد التقديم على برامج الماجستير والدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية