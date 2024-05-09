جامعة القصيم تعلن مواعيد التقديم على برامج الماجستير والدكتوراه

شكرا لقرائتكم خبر عن منها مشروع نور السعودية .. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية بـ5 دول والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.