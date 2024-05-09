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شكرا لقرائتكم خبر عن منها مشروع نور السعودية.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية بـ5 دول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نبض السعودية التطوعي الواحد والعشرين لأمراض وجراحة القلب للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 5 وحتى 12 مايو 2024، بمشاركة 15 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، 8 عمليات قلب مفتوح، و9 عمليات قسطرة علاجية، و5 عمليات قسطرة تشخيصية تكللت جميعها بالنجاح.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، 12 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق "الجلوكوما"، و97 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، و3 عمليات جراحية في محجر العين، و17 عملية جراحية صغرى تكللت جميعها بالنجاح.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى متابعتهم وتشخيص حالتهم، وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية للمستفيدين بأنواعها وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية، فضلاً عن رفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنياً وعلمياً، وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، إضافة إلى الحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة، يستفيد منها 3.360 فردًا.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 68 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، و15 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح.
وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي للمستفيدين، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين في منطقة عكار وريفها، إلى جانب تطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات ودعم برامج وطنية موجودة مثل برامج مكافحة السل والأمراض المعدية وسرعة رصد الأمراض وإحالتها لجهة الاختصاص، إضافة إلى تنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، فضلاً عن تعزيز أساليب التغذية الصحية، وقياس وزن وطول الأطفال والتعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوي، وكذلك تقديم الدعم للأطفال أصحاب الإعاقات الحركية والحسية خاصة ومساعدتهم على الوصول للمراكز المتخصصة للحصول على الاحتياجات الطبية اللازمة.
وكشف الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 2.000 فرد، وأجرى 200 عملية جراحية تكللت بالنجاح.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، 8 عمليات قلب مفتوح، و9 عمليات قسطرة علاجية، و5 عمليات قسطرة تشخيصية تكللت جميعها بالنجاح.
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مشروع نور السعوديةدشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 4 وحتى 30 مايو 2024م، بمشاركة 8 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، 12 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق "الجلوكوما"، و97 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، و3 عمليات جراحية في محجر العين، و17 عملية جراحية صغرى تكللت جميعها بالنجاح.
مركز الأطراف الصناعيةوقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث لتنفيذ مشروع مركز الأطراف الصناعية، وإعادة التأهيل في محافظة تعز.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى متابعتهم وتشخيص حالتهم، وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية للمستفيدين بأنواعها وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية، فضلاً عن رفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنياً وعلمياً، وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، إضافة إلى الحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة، يستفيد منها 3.360 فردًا.
جراحة وقسطرة القلبواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تنفيذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب للأطفال و البالغين في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بمحافظة عدن، المنفذ خلال الفترة من 4 وحتى 15 مايو 2024، بمشاركة 23 متطوعا من مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 68 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، و15 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح.
خدمات الرعاية الصحيةوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، يستفيد منها 100.000 فرد.
وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي للمستفيدين، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين في منطقة عكار وريفها، إلى جانب تطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات ودعم برامج وطنية موجودة مثل برامج مكافحة السل والأمراض المعدية وسرعة رصد الأمراض وإحالتها لجهة الاختصاص، إضافة إلى تنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، فضلاً عن تعزيز أساليب التغذية الصحية، وقياس وزن وطول الأطفال والتعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوي، وكذلك تقديم الدعم للأطفال أصحاب الإعاقات الحركية والحسية خاصة ومساعدتهم على الوصول للمراكز المتخصصة للحصول على الاحتياجات الطبية اللازمة.
450 حقيبة إيوائيةوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 450 حقيبة إيوائية للفئات النازحة في محلية القضارف بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 2.588 فرداً، ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة في السودان للعام 2024.
710 سلال غذائيةوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 710 سلال غذائية في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.970 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2024.
برنامج نور السعوديةدشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كتانكودي بجمهورية سريلانكا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والمنفذ خلال الفترة من 4 حتى 11 مايو 2024.
وكشف الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 2.000 فرد، وأجرى 200 عملية جراحية تكللت بالنجاح.