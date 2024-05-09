شكرا لمتابعة خبر عن عفوية أمير المدينة المنورة مع عدد من أطفال التوحد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد إنساني رائع ، ظهر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة برفقة عدد من أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد .

وتفاعل سمو الأمير مع الأطفال خلال زيارته لمركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد ، اليوم الخميس ، حيث رعى مراسم توقيع اتفاقية بين جمعية «تمكن» للتوحد مع البورد الأمريكي للاعتماد الدولي ومعايير التعليم المستمر (IBCCES)، لبرنامج اعتماد المدينة المنورة “مدينة صديقة للتوحد”.

واستقبل الأمير سلمان الأطفال بابتسامته المعهودة ، وقام بتقبيل رأس أحد الأطفال في لمسة أبوية من سموه تفاعل معاها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

كما أظهر مقطع مصور ، أحد الأطفال وهو يقوم بتقبيل رأس ولمس لحية سمو الأمير ، ليسأله عن اسمه ، ليجيب الطفل ، قائلاً : “سارح” .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقاطع المصورة للأمير سلمان بن سلطان ، وعلق أحدهم قائلاً : ” لا غرابة لحب سموك للأطفال ربي يحفظك” ، بينما قال آخر : ” الله يحفظك أميرنا الغالي ” .