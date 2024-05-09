شكرا لقرائتكم خبر عن في كل فروعه.. تفاصيل احتفال الهلال الأحمر بيومه العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى الهلال الأحمر السعودي أمس، بمناسبة اليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر، بجملة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في جميع فروعه حول المملكة.

وتنوعت الفعاليات بين إقامة مسيرات بالطرق الرئيسية للمناطق والمحافظات، وإقامة محاضرات تثقيفية ودورات تدريبية لتوعية المجتمع, والمشاركة بعدد من المعارض لنشر الثقافة الإسعافية وتعريف الجمهور بدور الهلال الأحمر، وأبرز الخدمات المقدمة والأعمال الإنسانية والإغاثية. اليوم العالمي للهلال الأحمر ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي لتأكيد أهمية مبادئ الحركة الدولية للحفاظ على كرامة الإنسان، والتخفيف من معاناة الناس عبر الأعمال الإنسانية، لا سيما في ظل النزاعات والكوارث والأزمات، بالإضافة إلى إبراز الجهود العظيمة التي تقوم بها الهيئات والجمعيات التابعة للهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنها هيئة الهلال الأحمر السعودي، في تقديم الخدمات الإنسانية المتعددة والإسعافات الأولية للمصابين وتقديم المساعدات الإغاثية في العديد من دول العالم.

وشهدت الفعاليات التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر السعودي حضورًا كثيفًا من الجماهير الذين أبدوا اهتماماً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً بالفعاليات المنفذة, والتي ارتأت فيها الهيئة فرصة لتعزيز التواصل المجتمعي وتقوية علاقتها مع الجمهور الخارجي والداخلي, ومناسبة مهمة لإبراز أعمال وانجازات الهلال الأحمر, وتعزيز الوعي العام ونشر الثقافة الإسعافية بكافة جوانبها.