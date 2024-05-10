تراند اليوم : بالفيديو.. "طبيب" يكشف عن نوع من السكر يحتوي على مادة تسبب الجلطات ويؤدي إلى الوفاة

صحيفة الخليج 365: حذر طبيب في مقطع فيديو ، من تناول سكر " استيفيا" الخاص بالدايت ، والذي يحتوي على مادة " الأريثريتول ".

وقال : بعض الأستيفيا تحتوي على مادة " الأريثريتول" ، وهذه المادة مؤخرا تم عمل أبحاث عليها وأثبتوا أنها تسبب سكتات دماغية وجطات في القلب مما يؤدي إلى الوفاة .

وأضاف: سكر استيفيا أنصح بتناوله ، ولكن يجب أن نتناول المادة الخام منه اللي طالع من نبات الاستيفيا ، ونتأكد من المكتوب على العلب هل تحتوي على مادة الأريثريتول .

وأوضح: بعض أنواع سكر الدايت المستخرجة من السكروز والفركتوز اللي هو سكر الفاكهة ، التعود عليها فترات طويلة فيها مشاكل ، وأيضا الحاجات الي فيها أسبرتام فيها مشاكل .

وأردف: ويفضل دائما الحاجة تكون طبيعية ، الاستيفيا اللي هو نبات الاستيفيا الأوراق هذه فعلا ليس منها أضرار، ويمكن تنازلها بأي كمية من كيس إلى 4 أو 5 أكياس في اليوم ليس منها مشاكل .