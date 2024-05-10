شكرا لقرائتكم مساند يوضح الهدف من التأمين على عقود العمالة المنزلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في السعودية “منصة مساند”، الهدف من التأمين على عقود العمالة المنزلية.

التأمين على عقود العمالة المنزلية

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس: “يهدف التأمين على عقود العمالة المنزلية لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية متعددة كما هو منصوص عليها في وثيقة المنافع التأمينية وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي”.

قد يهمّك أيضاً

في سياق متصل، أكد برنامج مساند أن خدمة التأمين على العمالة المنزلية تشمل العقود الجديدة فقط، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع فريق مساند على الرقم: 920002866.

نقل الخدمات عبر مساند

من جهة أخرى أشار البرنامج إلى أنه تتم معالجة طلب نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام المعتمدة في إصدار التأشيرات ونقل الخدمات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي وقت سابق كشف البرنامج عن خطوات نقل كفالة العمالة مشيرًا إلى أن صاحب العمل الحالي هو من يجب عليه تقديم الطلب من خلال المنصة عن طريق الخطوات التالية :