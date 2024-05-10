شكرا لقرائتكم اقتران عنقود الثريا مع هلال أول شهر ذي القعدة في سماء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تم، مساء اليوم الخميس، اقتران عنقود الثريا مع هلال أول شهر ذو القعدة في سماء “رفحاء”، بمنطقة الحدود الشمالية، عن طريق “التيليسكوب”.

اقتران عنقود الثريا مع هلال ذي القعدة

وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، برجس الفليح أن هذا الاقتران يسمى قران حادي على الماء ترادي، وهو إشارة على دخول الحر واحتياج الإبل للماء، ومع أنها تتحمل وتصبر على العطش إلا أنها ترتاد على الماء، أي تتجه وتتجمع على موارد المياه مثل الآبار والبرك التي يتجمع فيها الماء.

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ويشير ذلك إلى بداية اشتداد الحر الأمر الذي يجعل أهل البادية قديماً يتنادون ويخبر بعضهم بعض عن أماكن المياه، وينتقلون من المراعي إلى موارد المياه، وبانتهاء قران حادي تنتهي أهم الاقترانات الستة.