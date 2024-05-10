تراند اليوم : "منتهى البجاحة إقحام والدتي في الموضوع".. مشادة كلامية بين علاء مبارك وأديب مصري بسبب مركز تكوين

صحيفة الخليج 365: حدثت مشادة كلامية بين علاء نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والأديب يوسف زيدان بسبب مركز "تكوين".

سخرية

ونشر نجل الرئيس الراحل عبر حسابه على منصة إكس، مقطع فيديو لمشهد من مسرحية كوميدية يسخر فيها من المثقفين، وكتب أعلى الفيديو "خفة دم المصريين ملهاش حل".

ورد زيدان، مغردا بصورتين إحداهما من الحساب الفعلي لنجل الرئيس والصورة الأخرى من حساب "وهمي" يحمل اسم علاء مبارك. تفاهات وقال: "الأستاذ علاء مبارك.. لن أرد على سفاهاتك التافهة هذه، احترامًا لما بذلته السيدة والدتك من جهد واهتمام لإعادة مكتبة الإسكندرية إلى الوجود، وبالمناسبة، أنا الذي كتبت الكلمة التي ألقاها والدك في الافتتاح العالمي للمكتبة.. فماذا فعلت أنت طيلة عمرك؟".

تناول مشروبات

ورد علاء مبارك قائلا : "الأستاذ يوسف زيدان.. منتهى البجاحة من حضرتك إقحام والدتي في الموضوع، من الواضح أنك فاقد التركيز والتمييز، ربما نتيجة تناول بعض المشروبات التى تجعلك تكتب وتهبد في الكلام بدون وعي مع حساب وهمي ومزور parody account واضح وضوح الشمس للجميع، نصيحة لا تكتب وأنت في هذه الحالة، صباح الفوقان".