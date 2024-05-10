شكرا لقرائتكم خبر عن "الزمازمة" تستقبل طلائع ضيوف الرحمن بعبوات زمزم المبردة والان نبدء بالتفاصيل

تقديم ماء زمزم

الدمام - شريف احمد - شاركت شركة الزمازمة، في الترحيب بأول وفود حجاج بيت الله الحرام عبر توزيع عبوات من ماء زمزم المبرد في مركز تفويج الحجاج بمنطقة مواقف السيارات بالنوارية.وأشار العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة الزمازمة د. ياسر شوشو، إلى اعتزاز الشركة بدورها في تقديم هذه البادرة من الضيافة والكرم، من خلال توفير عبوات ماء زمزم المبردة للحجاج لحظة وصولهم لمكة المكرمة.وأضاف أن تقديم ماء زمزم يشكل أحد الجوانب المهمة التي يتطلع إليها حجاج بيت الله الحرام.ما يعكس الاهتمام البالغ بتوفير الراحة والرفاهية لهم ويساهم في إغناء تجربتهم الروحانية بأبعاد إيمانية منذ اللحظات الأولى لوصولهم إلى الأراضي المقدسة، في إطار استراتيجيات رؤية المملكة 2030 وحرص قيادتها الرشيدة- أيدها الله - على خدمة ضيوف الرحمن.