شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 3 إشارات على امتداد طريق الملك فهد بالخبر لفك الازدحام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بلدية محافظة الخبر، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، عن البدء بأعمال تطوير وتحسين حركة المرورية في طريق الملك فهد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة شبكة الطرق في المحافظة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وتشمل أعمال التطوير: إلغاء إشارة تقاطع الملك فهد مع شارع الثلاثين بحي الثقبة، إلغاء إشارة تقاطع حي الإسكان، إلغاء إشارة تقاطع الطريق الجنوبي. بالاضافة إلى تحريك الحركة المرورية وجعلها أكثر انسيابية من خلال استحداث نقاط التفاف في الاتجاهين على امتداد الطريق. تطوير وتحسين الحركة المرورية وأوضحت البلدية أنّه تم إغلاق جزئي للطريق خلال فترة العمل، وذلك ابتداءً من يوم أمس الخميس، مشيرة إلى أنّ هذه الأعمال تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية للمحافظة وتعزيز جودة الحياة لسكانها.

وتوقعت البلدية أن تساهم أعمال التطوير في تحسين حركة المرورية على طريق الملك فهد بشكل كبير، ممّا سيُقلّل من زمن الانتظار والازدحام المروري. كما ستُساهم هذه الأعمال في رفع مستوى السلامة المرورية على الطريق.

أكدت التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للطرق وتطوير حركة المرورية. داعية جميع مستخدمي طريق الملك فهد إلى التعاون معها خلال فترة العمل، والالتزام بالتعليمات المرورية لضمان سلامة الجميع. آراء السكان بالخدمات من جانبهم، عبّر عدد من سكان محافظة الخبر عن سعادتهم بقرار بلدية المحافظة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، بإلغاء 3 إشارات مرورية رئيسية في طريق الملك فهد، وذلك بهدف تحسين حركة المرورية على هذا الطريق الحيوي.

وأثنى المواطن علي الأحمد على خطوة بلدية الخبر في إلغاء الإشارات المرورية، مؤكداً على أنّ ذلك سيُساهم بشكل كبير في تحسين حركة المرورية على هذا الطريق، خاصّة خلال أوقات الذروة.

وأشار إلى أنّ إلغاء الإشارات سيُقلّل من زمن الانتظار والازدحام المروري، ممّا سيُساهم في توفير الوقت والجهد على مستخدمي الطريق.

أبدى المواطن عبدالله عسيري قلقه من الإغلاقات الجزئية التي ستشهدها بعض أجزاء طريق الملك فهد خلال فترة العمل، مُطالباً البلدية بالعمل على تقليل مدة هذه الإغلاقات قدر الإمكان لتجنب أيّ ازدحام مروري.

كما طالبت فاطمة السلمان بتعزيز الوعي المروري بين مستخدمي الطريق خلال فترة العمل، لضمان سلامة الجميع. مشيرة إلى أنّ إلغاء الإشارات المرورية قد يُسبب بعض الارتباك في البداية، خاصّة لمستخدمي الطريق الذين لم يعتادوا على هذا النظام.

ودعت البلدية إلى تكثيف حملات التوعية المرورية لشرح فوائد إلغاء الإشارات وكيفية استخدام الطريق بشكل آمن بعد إلغائها.