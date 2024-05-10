شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تحدد شرطين لفسح مبيدات "آفات الصحة العامة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحديثًا لشروط ومتطلبات فسح مبيدات آفات الصحة العامة، عبر من منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم عمليات فسح المنتجات.

وحددت الهيئة شرطان للفسح، هما تسجيل مبيدات آفات الصحة العامة عبر منصة "غد"، والحصول على إذن استيراد خاص بالإرسالية صادر من الهيئة.

وأوضحت أن المتطلبات يتم تقديمها عبر منصة فسح وتشمل تقديم إذن الاستيراد الخاص بالإرسالية، وشهادة تسجيل وتداول مبيد، وشهادة مطابقة إرسالية معتمدة مع أوراق الشحنة الواردة لمنفذ الدخول. أهم متطلبات الفسح وتتضمن متطلبات الفسح أيضًا صورة الفاتورة الصادرة من الشركة المنتجة أو المصدرة، وصورة من شهادة المنشأ، وصورة من بوليصة الشحن، وصورة من البيان الجمركي.

وبيّنت الهيئة أنه في حال لم يتم إرفاق شهادة المطابقة مع الشحنة يتم سحب عينات من الإرسالية وإحالتها إلى المختبرات الخاصة المعينة من قبل الهيئة لغرض تحليلها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الهيئة، على أن يتحمل المستورد تكاليف تحليل وفحص العينات، وسوف يتم فسح الشحنة بتعهد عدم تصرف حتى ظهور النتيجة"

وألزمت الهيئة المستوردين بالاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ الفسح.

واشترطت الالتزام بقائمة مبيدات اَفات الصحة العامة المدرجة لدى الهيئة، الالتزام باشتراطات البطاقة التعريفية لمبيدات اَفات الصحة العامة، وكذلك الالتزام بالمواصفة الخليجية «اشتراطات مبيدات الآفات GSO 133/1990».