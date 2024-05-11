شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف طن.. أكبر عملية تأهيل في العالم لمحطة التبريد بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية توقيع مذكرة انضمام لتبريد الحرم المكي وإعادة تأهيل ذات النظام في الحرم النبوي.
وتشهد أنظمة التبريد في الحرم المكي الشريف حالياً العمل على الوصول إلى 150 ألف طن في أكبر عملية تأهيل في العالم لمحطة التبريد بالحرم المكي.
وتعد جميع المنتجات الموجوده داخل الحرمين الشريفين صديقه للبيئة وبمواصفات ومقاييس عالمية.
وأعلن عن وضع حجر الأساس لتوسعة جديدة في مجمع يورك الصناعي تحت رعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ويأتي هذا بهدف تصنيع تشيلرات مبردة بالماء بسعة تصل إلى 6000 طن تبريد، وهو أكبر منتج محلي في الشرق الأوسط لتكييف الهواء.
وتشهد أنظمة التبريد في الحرم المكي الشريف حالياً العمل على الوصول إلى 150 ألف طن في أكبر عملية تأهيل في العالم لمحطة التبريد بالحرم المكي.
نظام التبريد في الحرمين الشريفينكما تشهد محطات التبريد في المدينة المنورة إعادة تأهيل لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وتعد جميع المنتجات الموجوده داخل الحرمين الشريفين صديقه للبيئة وبمواصفات ومقاييس عالمية.
تعزيز الابتكار والاستدامةوتهدف المذكرة إلى تعزيز الابتكار والاستدامة ودعم المحتوى المحلي والصادرات سعودية الصنع.
وأعلن عن وضع حجر الأساس لتوسعة جديدة في مجمع يورك الصناعي تحت رعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ويأتي هذا بهدف تصنيع تشيلرات مبردة بالماء بسعة تصل إلى 6000 طن تبريد، وهو أكبر منتج محلي في الشرق الأوسط لتكييف الهواء.