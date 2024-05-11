شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف طن.. أكبر عملية تأهيل في العالم لمحطة التبريد بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية