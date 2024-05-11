السعودية | مدير ناسا يزور المملكة لبحث التعاون الفضائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - NASA Administrator Bill Nelson gives remarks during a NASA town hall event, Tuesday, Dec. 12, 2023, at NASA Headquarters in Washington. Credits: NASA/Bill Ingalls

الخليج 365 - متابعات

في إطار تعزيز التعاون الدولي واستخدام الفضاء بشكل سلمي، يعتزم مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيل نيلسون زيارة السعودية في الفترة من 12 إلى 16 مايو.

وسيلتقي نيلسون مسؤولي وكالة الفضاء السعودية وغيرهم من كبار المسؤولين لمناقشة التعاون المستقبلي وتأكيد أهمية التعاون الفضائي المدني للعلاقات الأوسع بين الولايات المتحدة والسعودية. ومن المقرر أن يتفاعل الطلاب مع نيلسون حول أهمية التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وأدوارها.

ويتزايد الاهتمام بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الفضاء وتقنياته، خصوصاً في ظل التركيز السعودي المستمر على بحث فرص التعاون الاستراتيجي في تطوير قطاع الفضاء، والاستثمار في المشاريع المشتركة المستقبلية في هذا القطاع بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.