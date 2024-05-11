شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية": حزمة مبادرات توجيهية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الخدمات الدينية

بدر آل الشيخ وكيل الرئيس لشؤون المسجد الحرام

مبادرات إثرائية

الدمام - شريف احمد - ‏أعدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من المبادرات الاستباقية الدينية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وإنجاح رحلتهم الإيمانية، وتهيئة البيئة التعبدية لهم تحت شعار "محورية خدمة الضيف".حيث استقبلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام طلائع ضيوف الرحمن بالمصاحف والكتيبات التوجيهيه والإرشادية بلغاتهم، كما تنظم عددًا من البرامج العلمية والدروس التوجيهية والإرشادية طوال موسم الحج.وأكد وكيل الرئيس لشؤون المسجد الحرام بدر آل الشيخ، أن رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عززت منظومة خدماتها الدينية بمبادرات إثرائية نوعية، تستهدف تعظيم تجربة ضيوف الرحمن الدينية.وبين أنها سخرت التقانة، والرقمنة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والترجمة، لتيسير انتفاع حجاج بيت الله من خدمات المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًا، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله، لتوفيرأقصى الخدمات الدينية لضيوف الرحمن وتكريس قيم التسامح والاعتدال.وأضاف أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ستطلق خلال موسم حج 1445هـ، سلسلة من المبادرات الدينية الإثرائية، تزامنًا مع توافد الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام.وتعد مبادرة الإهداءات إحدى مبادراة الرئاسة الدينية النوعية المخصصة لحجاج بيت الله الحرام لعام 1445هـ، لتصل برسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى العالمية، وإفادة أكبر عدد من ضيوف الرحمن، وتحقيق توحيد الله -تعالى-، وتوضيح صورة الإسلام الحق، المبني على السماحة والاعتدال، والرحمة والمحبة.ونشر الخير والسلام، وغرس أخوة الإسلام، التي هي أحد مقاصد الحج الكبرى، إذ يجتمع الحجاج على صعيد واحد، بلباس واحد، ويطوفون ببيت واحد، لا فرق بين أبيضهم وأسودهم، وعربيهم وأعجميهم، يلهجون جميعًا بلسان الحال والمقال بـ: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".