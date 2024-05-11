إحالة ناشري إعلانات الحج الوهمية بمكة للنيابة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت توفير سكن للحجاج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وكانت وزارة الحج والعمرة حذرت في وقت سابق الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، موضحة أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة «نسك حج» للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

وبين المصدر أن وزارة الحج والعمرة قد رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.

وتتابع الوزارة بشكل مستمر، إعلانات هذه الشركات والحملات الوهمية، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والعمل على الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح، وتهيب بالجميع الحصول على المعلومات الرسمية من خلال زيارة الموقع الالكتروني للوزارة وعبر قنواتها في الشبكات الاجتماعية المختلفة.

ماذا فعل الجانيان؟

نشرا إعلانات حملات حج وهمية ومضللة.

النشر تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

توفير سكن للحجاج في مكة والمدينة.

سعى المقيمان إلى جمع المال بالنصب والاحتيال.

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

الحملة المضللة تضمنت: