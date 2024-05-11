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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما عدت بوادر سعودية لصياغة مستقبل الحقبة الخضراء، تتجه المملكة في طريق التحول نحو الاستدامة البيئية، وفق مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030، بخطى اتسمت في مراحلها بتقديم تجارب ناجحة إقليميا وعالميا، عبر الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية الغطاء النباتي وتنميته، وتقليل التعديات عليه، واستعادة التنوع الأحيائي وتعزيز نمائه وازدهاره، وحماية الموائل الفريدة والمحميات الطبيعية، الأمر الذي يسهم في التخفيف من آثار التغير المناخي، والحد من التصحر، وكلها مرتكزات رئيسة لبيئة أكثر استدامة، ينعم فيها هذا الجيل والأجيال القادمة، وترتقي جودة حياتهم. ومنذ نهجت المملكة التحول إلى العصر الأخضر، وهي ترفع راية التشجير بجد تأدية لواجبها تجاه البيئة، إذ أطلقت مبادرتين خلاقتين ستغيران الواقع المحلي والإقليمي (الشرق الأوسط) فيما يتعلق بالحقبة الخضراء التي يشهدها العالم، ستقود فيها المملكة دفة التغيير عبر مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حماية للبيئة والحياة البرية والثروة الحيوانية، وتعزيزا للاقتصاد الأخضر، ومكافحة التغير المناخي، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، والحفاظ على النظم البيئية، وزيادة المساحات الخضراء. أبرز الأهداف البيئية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

حماية الغطاء النباتي وتنميته.

تقليل التعديات عليه.

استعادة التنوع الأحيائي.

تعزيز نمائه وازدهاره.

حماية الموائل الفريدة والمحميات.

التخفيف من آثار التغير المناخي.

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