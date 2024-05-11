المملكة في المركز الـ34 عالميا بقائمة الدول الأكثر أناقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - حلت المملكة في المركز الـ34 عالميا بين أكثر من 180 دولة حول العالم، من حيث مستوى الأناقة، وذلك بنسبة 89.32%، وفقا لدراسة حديثة أجرتها مجلة CEOWORLD، ونشرت في أبريل الماضي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حلت المملكة في المركز الـ34 عالميا بين أكثر من 180 دولة حول العالم، من حيث مستوى الأناقة، وذلك بنسبة 89.32%، وفقا لدراسة حديثة أجرتها مجلة CEOWORLD، ونشرت في أبريل الماضي. وحسب الدراسة، صنفت فرنسا باعتبارها الدولة الأكثر أناقة في العالم لـ2024، تليها إيطاليا والولايات المتحدة في المركزين الثاني والثالث على التوالي. أخذت الدراسة في الحسبان عوامل مختلفة، مثل عدد مدارس الموضة، وعشاق الموضة العالميين، وتصورات صحفيي الموضة، والقدرة على تحمل التكاليف، وحجم السوق لتحديد التصنيف العالمي.

حصلت فرنسا على المركز الأول بفضل مصممي الأزياء الراقية المشهورين، بما في ذلك إيف سان لوران، لويس فويتون، كريستيان ديور، كوكو شانيل، تييري هيرميس، نينا ريتشي، بيير ألكسندر كلوديوس بالمان، جين لانفين، هوبير دي جيفنشي، باكو رابان، تييري. موغلر، جان بول غوتييه، بيير كاردان. جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية، كونها موطنا لمصممين أسطوريين، مثل: جورجيو أرماني، وميوتشيا برادا، وجياني فيرساتشي، ودوناتيلا فيرساتشي، وستيفانو غابانا، ودومينيكو دولتشي، وإدواردو فندي، وإيميليو بوتشي، وروبرتو كافالي، وسلفاتوري فيراغامو، وفالنتينو جارافاني، وغوتشيو غوتشي. وحصلت المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وأستراليا على المراكز: الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع على التوالي.



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