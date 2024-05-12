شكرا لقرائتكم خبر عن يسر وسهولة.. "الجوازات" تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من باكستان.

ويأتي ذلك لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، مشيرة إلى أنها أنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة. تسهيل إجراءات دخول الحجاج فيما أكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج.

ويأتي ذلك من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

