شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 11 من جسور المشاة والأنفاق بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

صيانة الأنفاق وجسور المشاة في المدينة المنورة

#المدينة_أمانة⁩ |

جهود فرقنا الميدانية لصيانة

الأنفاق وجسور المشاة في

⁧#المدينة_المنورة⁩. pic.twitter.com/t3A3gvIloP — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) May 10, 2024

صيانة 15 مضخة لسحب المياه

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة، جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة.ويأتي هذا وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.وفي هذا الإطار واصلت الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة أعمالها في صيانة ومعالجة الأنفاق وجسور المشاة.وخلال الشهر الماضي قامت بصيانة 11 من جسور المشاة والأنفاق من خلال تنظيف وإزالة المخلفات من 6200 متر مربع. This is a Twitter Status⁩ |جهود فرقنا الميدانية لصيانةالأنفاق وجسور المشاة في⁧This is a Twitter Status⁩. This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)كما عملت على صيانة 15 مضخة لسحب المياه، وتنظيف وتسليك 163 من غرف التصريف.بالأضافة إلى صيانة 6 جسور طرق وأودية، ودهن 21015 متراً مربعاً بدهانات مضادة للكربون.