شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مصاب بجلطة دماغية عبر قسطرة الأشعّة التداخلية في تخصصي بريدة والان نبدء بالتفاصيل

تدخل طبي

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق الأشعة التداخلية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، من إنقاذ حياة مريض في العقد الثامن من العمر، تعرض إلى جلطة دماغية بالشريان المغذي لأغلب الفص الأيمن، أدت إلى ضعف في الشق الأيسر من الجسم وثقل بالكلام.وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المريض راجع أحد المستشفيات الطرفية بالمنطقة، وقام الفريق الطبي بإجراء الفحص الاكلينيكي، والذي أظهر وجود اشتباه جلطة دماغية، وعليه تم عمل الأشعة المقطعية مع الصبغة للرأس، والتي أكدت نتائجها انسداد الشريان المغذي لأغلب الفص الأيمن للدماغ.وأشار التجمع إلى أنه فور تشخيص حالة المريض بالجلطة الدماغية بالمستشفى الطرفي جرى تفعيل مسار الجلطات الدماغية في تجمع القصيم الصحي، وتم خلاله نقل المريض بشكل عاجل إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة وفور وصوله كان الفريق الطبي المختص بالأشعة التداخلية على أهبة الاستعداد لعمل كافة الخطوات المتعلقة بسحب الجلطة الدماغية من المريض.وبفضل من الله، تمكن الفريق الطبي من سحب الجلطة الدماغية من المريض عن طريق فتحة صغيرة في شريان الفخذ الأيمن تحت التخدير الكامل، وإعادة التروية للدماغ المصاب دون أي حدوث مضاعفات، مُبينا أنه تم نقل المريض بعد ذلك للعناية المركزة لمتابعة خطته العلاجية، والاطمئنان على حالته الصحية إلى حين استقرارها.ونوه الطبيب المشرف على حالة المريض الصحية الدكتور خالد الردادي، استشاري الأشعة التشخيصية العصبية والتداخلية، بأن المريض تماثل ولله الحمد للشفاء وتجاوز مرحلة الإصابة دون حدوث أي مضاعفات تذكر.