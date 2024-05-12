شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. قريبا إتاحة محطات الطرود لاستلام الشحنات حتى 30 كجم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع قريباً مشاهدة محطات الطرود لاستلام الشحنات حتى 30 كجم من محطات الحافلات بجدة لتعزيز الخدمات اللوجستية وتحسين تجربة العميل.

ويأتي ذلك بعد أن وقعت شركة مواصلات جدة والشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود عقد توزيع الطرود البريدية.

خدمات متكاملة وفعالة للعملاء

ويضمن ذلك تقديم خدمات متكاملة وفعالة للعملاء في جميع أنحاء مدينة جدة، وخاصة فيما يتعلق بعمليات سهولة استلام الشحنات من جميع محطات الحافلات الحالية والمستقبلية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود، إبراهيم بن صالح السحيباني، أن هذه الخدمة ستكون عالية الجودة وتتوافق مع خطة الشركة في إرضاء عملائها.

وبين أن هذا العقد يعد خطوة نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وتحسين تجربة العميل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.



تعاون بناء

كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة، أسامة إبراهيم عبده، عن سعادته بالتعاون البنّاء مع الشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الخدمات في تحقيق رضا العملاء.

ومحطات الطرود البريدية هي إحدى الخدمات المقدمة من مؤسسة البريد السعودي، وهي ​عبارة عن جهاز إلكتروني يحتوي على صناديق بمقاسات متنوعة يودع فيها المواد والطرود البريدية للعملاء، بحيث يمكنهم استلامها آليا في اي وقت على مدار 24 ساعة بواقع 7 أيام في الأسبوع.

ويحصل العملاء على الخدمة عن طريق تحديد محطة الطرود كعنوان تسليم، من خلال عدة قنوات منها مراكز الخدمة البريدية، أو عبر خدمة بريدي أون لاين في بوابة البريد السعودي، إذ يمكن للعميل إعادة توجيه طرد وارد له إلى محطة طرود كعنوان لاستلام طرده البريدي، أو عبر مركز الاتصال الموحد 920005700.

طريقة استلام الطرد

وطريقة استلام الطرد من تلك المحطات، يكون عن طريق إيداع المادة البريدية في جهاز محطات الطرود، إذ ترسل رسالة نصية إلى جوال العميل المستلم تحتوي على البيانات المتضمنة لـ "رقم الشحنة - الرقم السري - تاريخ آخر موعد لاستلام الطرد - عنوان المحطة وإحداثيات الموقع".

بعد ذلك يمكن للعميل زيارة المحطة المحددة واستلام طرده من خلال إدخال بيانات رقم الشحنة والرقم السري الوارد في الرسالة النصية المرسلة إلى جواله، وعليه يفتح الجهاز الصندوق الموجود به المادة التي تخص العميل.

ومن متطلبات الاستفادة من الخدمة، هو وجود رقم جوال للعميل المستلم، والمادة أو الطرد البريدي قابل للإيداع في المحطة من حيث الحجم ووزن الحجم الأقصى لأبعاد الشحنة: (الطول : 40 سم، العرض : 33 سم ، الارتفاع : 38 سم ، والوزن لا يزيد عن 30 كيلو جرام).