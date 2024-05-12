توافد الحجاج على المدينة والهنود أول الواصلين

استقبلت المدينة المنورة، فجر السبت، أولى رحلات الحج لهذا العام قادمة من الهند، ويبدأ توافد الحجاج على المدينة المنورة من غرة ذي القعدة، فيما أعلنت كافة الجهات استعداداتها لاستقبال الحجاج في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ونقلهم إلى مساكنهم المحددة مسبقًا بكل يسر وسهولة.

وهيأت شؤون المسجد النبوي كافة خدماتها وأفرادها، وزيادة الطاقة التشغيلية والخدمية، بدءًا من أول يوم لتوافد الحجاج لاستقبالهم وتهيئة كافة الخدمات لهم في المسجد النبوي وساحاته.

صالات خاصة

انطلقت مبادرة طريق مكة الخميس من خلال توافد الرحلات الخاصة للحجاج للدول المستفيدة من المبادرة، وعددها 7 دول هي المغرب وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار باستخدام 11 مطارًا بتخصيص وتوفير صالات خاصة للمبادرة، وكونترات مجهزة بكافة الأجهزة التي يعمل عليها أبناء وبنات المملكة في مطارات الدول المستفيدة لاستقبال وإنهاء إجراءات الحجاج، وفرز أمتعتهم قبل صعودهم للطائرة ووصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، أو مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وتم توفير صالات خاصة لحجاج تلك الدول من استقبال ونقل مباشر إلى السكن، وتحويل الأمتعة إلى سكنهم دون الانتظار في المطار، وتستمر المبادرة لعامها السادس في خدمة الحجاج بالتنسيق مع تلك الدول.

مراكز الضبط

شددت وزارة الداخلية على ضرورة الحصول على تصريح للحج من المواطنين والمقيمين، وحددت 7 مواقع يتم فيها عملية الضبط، حيث سيتم تطبيق غرامة 10 آلاف ريال لمن ليس لديه تصريح حج في مواقع " مكة المكرمة، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني الدائمة، ومراكز الفرز، ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

وأوضحت وزارة الصحة أن التطعيمات اللازمة لمن ينوي حج هذا العام بالإلزام بأخذ واستكمال جرعات التطعيمات اللازمة، والحرص على توثيقها في تطبيق "صحتي"، وأوضحت الصحة أن اللقاحات جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19 المطور، وجرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا أعطيت خلال عام 1445، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية خلال الخمس سنوات الماضية.