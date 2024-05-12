شكرا لقرائتكم خبر عن "أوزن حياتك".. تدشين مبادرة التوازن بين العمل والأسرة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

أهمية التوازن بين العمل والأسرة

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه اليوم, مبادرة التوازن بين العمل والأسرة تحت شعار "أوزن حياتك", والتي تنظمها جمعية المودة للتنمية الأسرية بحضور المدير العام للجمعية محمد آل رضي وعدد من أعضاء الجمعية.وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي للآباء والأمهات بأهمية التوازن بين العمل والأسرة، وتعزيز التفاعل والتعاون بين جهات العمل ذات الصلة لتعزيز بيئة العمل الداعمة للأسرة.هذا إضافة إلى تكريم جهات العمل بمختلف القطاعات التي تتبنى ممارسات استدامة، تعكس اهتمامها بالعائلة والمجتمع مثل توفير برامج تعليمية ورعاية للأطفال والمسنين.وتتضمن المبادرة ندوات معرفية بهدف توعية الموظفين بأهمية التوازن بين العمل والأسرة وتوعية المنظمات بخلق بيئة عمل داعمة للأسرة وتبني سياسات وبرامج تعزز التوازن بين الحياة العملية والأسرية.وقال المدير العام للجمعية:" إن هذه المبادرة التوعوية تأتي من ضمن العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لتحسين جودة حياة الأسرة".