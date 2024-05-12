مقياس ميول مهنية لطلبة أول ثانوي

تبدأ وزارة التعليم تطبيق مقياس الميول المهنية على طلاب وطالبات الصف الأول ثانوي، الذين ينهون دراسة السنة الأولى المشتركة بنهاية العام الدراسي الحالي، وذلك من أجل مساعدتهم على اختيار المسار المناسب لهم، ويلتحقون به في الصفين الثاني والثالث ثانوي، حسب خطة تطبيق نظام مسارات الثانوية، الذي تم العمل به بدلا من نظام المقررات الذي كان معمولاً به سابقًا

السبت المقبل

أبان الخبير في الشؤون التعليمية، عبدالله السلطان لـ«دوت الخليج»، أن نظام المسارات في الثانوية، يتكون من 5 مسارات، تبدأ من الصف الثاني ثانوي، وهي: العام، والشرعي، وعلوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، وإدارة الأعمال.

وسيكون المسار العام متاحًا في جميع المدارس الثانوية بالمملكة، أما المسارات الأخرى، فيتم توزيعها من إدارات التعليم على عدد من المدارس وفق ضوابط محددة، ويتم تطبيق ‫مقياس الميول لهذا العام من اليوم الأحد حتى السبت المقبل، وللطلبة تأدية المقياس في أي وقت خلال هذه الفترة المحددة، وذلك عبر حساب الطالب في ‫منصة مدرستي، ثم الدخول على منصة اختبار، أو بالدخول المباشر عبر الرابط: ‏(‪(ekhtibar.moe.gov.sa‬.

تسكين الطالب

أضاف السلطان أن من بين ‏أهداف مقياس الميول المهنية، هي: تعريف الطالب على نقاط قوته وتوجهه، وتوفير أساليب لتحديد ميول الطالب المهنية، وتوجيه الطالب لحصص الاتقان، وتسكين الطالب في المسار المناسب، وتحديد المجال الاختياري لطلاب المسار العام، ومساعدة الطالب في اختيار التخصص الجامعي المناسب، وتكمن أهمية ‫مقياس الميول في أن درجة المقياس هي من ضمن شروط تسكين الطالب في المسار، حيث يتم اختيار أعلى الطلاب في النسبة الموزونة، لمن يرغبون في مسار معين في السنة الثانية.

100 فقرة

قال السلطان: يتكون مقياس الميول من 100 فقرة، ومدة تطبيقه 90 دقيقة، وعلى الطالب الإجابة على جميع الفقرات، علمًا بأنه لا توجد إجابة صحيحة، وأخرى خاطئة لفقرات المقياس، فالمطلوب أن يعبّر الطالب عن رأيه بصدق، وتزداد دقة نتيجة الطالب كلما زاد وعيه وكانت إجاباته صادقه، وتعبّر عن رأيه، كما لا يوجد علاقة بين ‫مقياس الميول و‫درجة التحصيل الدراسي للطالب، وعدم الإجابة على فقرات المقياس يُفقد الطالب الحق في المفاضلة على المسارات التخصصية، والطالب الذي لا يقوم بتأدية المقياس في الفترة المحددة، سيتم تسكينه بشكل تلقائي في المسار العام.

مكونات النسبة الموزونة

- %60 من معدل الطالب ‏في السنة الأولى المشتركة.

- %20 من درجة الطالب ‏في مقياس الميول.

- %20 من درجة الطالب ‏في مواد أول ثانوي المرتبطة بالتخصص.

المواد المرتبطة بكل مسار في السنة الأولى المشتركة

- الصحة والحياة: الرياضيات، علم البيئة، الكيمياء، الأحياء.

- الحاسب والهندسة: الرياضيات، الفيزياء، التقنية الرقمية.

- إدارة الأعمال: لغة إنجليزية، الرياضيات، التقنية الرقمية، دراسات اجتماعية.

- المسار الشرعي: كفايات لغوية، قرآن وتفسير، حديث، دراسات اجتماعية.

ماذا بعد تأدية الطالب للمقياس

- نتيجة الطالب في المقياس ستظهر بعد فترة في حسابه في ‫نظام نور.

- النتيجة عبارة عن تقرير عن ميول الطالب والدرجة الموزونة.

- يقوم الطالب بترتيب رغباته، ويتم تحقيقها حسب الدرجة والإمكانية وتوفر المسار.