شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يعقد سلسلة إجتماعات لتعزيز الخطط الاستباقية لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

سلسلة اجتماعات

مبادرات نوعية

الدمام - شريف احمد - تشهد منظومة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد والمسجد النبوي الحرمين،؛ حراك ميداني لتنفيذ الخطط الاستباقية للرئاسة لموسم حج 1445هجرية؛ حيث سخرت الرئاسة جل اهتمامها لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وإنجاح رحلتهم الإيمانية، وتهيئة البيئة التعبدية لهم؛ ليتفرغوا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تحت شعار "محورية خدمة الضيف".وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة الحرمين، وضعت خططًا استباقية ممرحلة وفق جدول زمني، واضعة في الاعتبار الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين، وفق منظومة عمل دينية ميدانية متكاملة وبحزمة من المبادرات الاثرائية الدينية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.عقد رئيس الشؤون الدينية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الادارات الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي لمتابعة الخطط الاستباقية لموسم الحج وتنفيذ الخطط المرسومة مطالبا الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات لهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.فيما سخرت وكالة المسجد النبوي كافة جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يتوافدون إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج؛وتقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى.. وستطلق رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم الحج، العديد من المبادرات اثرائية دينية نوعية تتعلق باثراء تجربة حجاج بيت الله ودروس علمية وتوجيهية وارشاديجً؛ تزامنًا مع توافد الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.يذكر أن رئاسة الشؤون الدينية تعزز منظومة خدماتها الدينية؛ بمبادرات نوعية تستهدف الحاج، مسخرة لها: التقانة، والرقمنة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والترجمة؛ لتيسير انتفاع الحاج من خدمات المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًا؛ كما هي تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ من استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي التخصصي الديني.