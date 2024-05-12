شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. مناقشة جاهزية المرافق بـ"المشاعر المقدسة" لاستقبال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

المسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة.وناقشت اللجنة سير الأعمال في المشاريع المستهدف الإنتهاء من تنفيذها لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي.وجرى مراجعة خطط عدد من الجهات المعنية بتقديم الخدمات بدءًا من مرحلة استقبال الحجاج وإقامتهم في مكة المكرمة وأدائهم للمناسك.وتخلل الاجتماع استعراض جاهزية كافة ساحات ومرافق المسجد الحرام ومحطات النقل، كذلك تمت مناقشة مستوى جاهزية المرافق بالمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن ليؤدوا شعائرهم في يسر وطمأنينة.