شكرا لقرائتكم خبر عن 148 كلجم.. إحباط تهريب مخدرات بجازان وضبط مخالفين بعسير والان نبدء بالتفاصيل

#حرس_الحدود بمنطقة عسير يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/PCJkSKMB76 — حرس الحدود السعودي (@BG994) May 12, 2024

جهود مكافحة تهريب المخدرات

طريقة الإبلاغ عن مهربي المخدرات في السعودية

الدمام - شريف احمد - تتواصل الضربات الأمنية في المملكة لمهربي المخدرات، إذ قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.وأشارت إلى تهريبهما 28 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.ولفتت إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة عسير يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)وفي قطاع العارضة بمنطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب 120 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.واستكملت الإجراءات النظامية الأولية أيضا، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يحبط تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.ويمكن ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.