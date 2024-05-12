شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف يخزّن 6 م3 من الحطب المحلي بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية.

وكان المخالف خزّن أكثر من 6 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة. عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وسلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.



وأكدت القوات الخاصة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.