شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية إندونيسيا لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

