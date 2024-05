شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يبدأ بالتدريب والتأهيل لخوض منافسة آيسف 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، استعداداته للبرنامج التدريبي المكثف الذي يمتد لمدة أربعة أيام، يتلقى خلاله طلبة المنتخب العديد من المهارات المتعلقة بالعرض وتجويد الخلفية العلمية، إضافة إلى جلسات تحكيمية تدريبية، مع محكمين سابقين في مسابقات دولية لديهم الخلفية الكافية حول معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024"، وكذلك العديد من الجلسات التدريبية والأسئلة المتعلقة بمشاريع الطلبة.وأوضح المدرب العلمي للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة الدكتور دانيال الغزاوي أن الطلبة يتعرضون لمحاكاة خلال جلسات التدريب، تشبه ما سيحصل في يوم التحكيم، من ضغوطات وأسئلة، حيث يطلب كل محكم سعودي من طلبة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة عرض مشاريعهم، وسيقوم المحكمون بتقييمهم وتزويدهم بالملاحظات التي ستعزز من دورهم خلال أيام التحكيم. في المنتخب السعودي للعلوم والهندسة؛لمنافسات معرض This is a Twitter Status. This is a Twitter Status— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa)يمثل الوطن في المسابقة -التي تعد أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية- 35 طالبًا وطالبة، يتنافسون مع 1700 طالب وطالبة من 70 دولة حول العالم، وتشارك فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.يذكر أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذي يشارك حالياً بآيسف 2024، يضم نخبة الطلبة السعوديين الذين تم اختيارهم من بين أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الجاري، ومرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى أن وصلت إلى 180 مشروعًا في المعرض الختامي للأولمبياد، الذي تأهل فيه 45 طالبًا وطالبةً، وفي التصفيات النهائية وبعد الورشة التأهيلية، رشح منهم 35 موهوبًا وموهوبةً لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF.أشارت المؤسسة إلى أن الطلبة المرشحين لتمثيل الوطن في آيسف 2024 خضعوا لسلسلة من التدريبات المكثفة على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب من الأكاديميين والخبراء في التخصصات المختلفة، لتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم للمشاركة في المعرض، وذلك عبر جهود متكاملة لعدد من الجهات الوطنية الحاضنة والداعمة من جامعات ومراكز أبحاث وكيانات وشركات، وأولياء أمور وأسر، ومعلمين ومعلمات.وتعد هذه المشاركة الـ18 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم.يذكر أن معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" يقام هذه النسخة في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 إلى 18 مايو، كما أن الطلبة السعوديين قد حصلوا خلال المشاركات السابقة على 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة، ويمرون قبل مشاركتهم في آيسف برحلة طويلة من التدريب والتأهيل، من خلال برامج موهبة التي يتلقونها طوال انضمامهم لها بعد اكتشافهم، وتؤهلهم وتمكنهم من الوصول إلى هذا المستوى العلمي والبحثي المتقدم.