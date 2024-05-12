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بنجلاديش.. الداود يقف على جاهزية صالة مبادرة "طريق مكة" بمطار شاه جلال

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واس - دكا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقف نائب وزير الداخلية د. ناصر بن عبدالعزيز الداود، على جاهزية الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار حضرة شاه جلال الدولي بالعاصمة البنجلاديشية دكا، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان.
واطلع الداود على سير العمل في صالة المبادرة، والإجراءات التي ينفذها الجانبان السعودي والبنجلاديشي لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار بوقت قياسي.
وأشاد بفريق عمل مبادرة "طريق مكة"، وما يقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام.

العام السادس

يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية 2030.

ويتواصل تنفيذ المبادرة للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، وكذلك الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
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