حلول نوعية لتحسين تجربة التنقل بين الطواف والسعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لوضع حلول نوعية تخدم ضيوف الرحمن، أطلقت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تحديا جديدا لتحسين تجربة التنقل لأداء الطواف والسعي بالشراكة مع جامعة أم القرى وشركة وادي مكة للاستثمار.

وتهدف فكرة التحدي إلى الارتقاء بالخدمات بشكل عام والارتقاء بمنظومة التنقل بشكل خاص، وتحويل البحث العلمي إلى مخرجات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وذلك من خلال جمع المبتكرين ورواد الأعمال في مكان واحد للعمل على تحويل تحدي الطواف والسعي إلى فرص وابتكارات تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وتشمل مسارات الفعالية: الكراسي اليدوية والعربات الكهربائية وعربات القولف والمقطورات، إضافة إلى تقبل أفكار إبداعية للتنقل.

وسيتاح للمشاركين من طلاب الدراسات العليا وطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة الوافدين وأعضاء هيئة التدريس ورواد الأعمال من مختلف التخصصات، التعرف على التحدي بشكل أكبر وذلك بتوصيفه ومعاينته على أرض الميدان والالتقاء بمقدمي الخدمة.

أهداف التحدي:

الارتقاء بالخدمات بشكل عام.

الارتقاء بمنظومة التنقل بشكل خاص.

تطبيق البحث العلمي على أرض الواقع.

فرص وابتكارات تسهم في تحسين التجربة.

الكراسي اليدوية.

العربات الكهربائية.

عربات القولف والمقطورات.

تقبل أفكار إبداعية للتنقل.

مسارات الفعالية: