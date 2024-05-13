المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يبدأ تحضيراته لـ«آيسف 2024 »

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وأوضح رئيس الوفد المشارك نائب أمين عام موهبة لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان أنه ستبدأ مرحلة التدريبات النهائية في معسكر تدريبي لمدة 3 أيام، بمشاركة أكثر من 10 مشرفين علميين، إضافة إلى عدد من الطلبة المتطوعين الذين شاركوا في النسخ الثانية، منهم مبتعثون في عدد من الجامعات الأمريكية.
وبين أن النسخة الحالية تشهد منافسة عالية من 1700 طالب وطالبة يمثلون من 70 دولة حول العالم، مبديا تفاؤله بمشاركة ونتائج متميزة في المجالات العلمية المختلفة التي تعود بالنفع على المملكة والبشرية جمعاء.
من جهتها قالت مدير إدارة الموهوبين في وزارة التعليم الدكتور جواهر اليوسف إن مشاركة المملكة في «آيسف» هذا العام ممثلة في وزارة التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للموهبة ورجاله «موهبة» تأتي إيمانا واستشعارا بأهمية دعم منظومة البحث والابتكار وصناعة المواطن المنافس عالميا.
وأضافت «حصل الطلاب هذا العام على تدريب مكثف بداية من إبداع 2024 الذي شارك فيه أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الحالي، ومرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي».
المشاريع العلمية للطلاب:
- 180 مشروعا في المعرض الختامي للأولمبياد.
- 45 طالبا وطالبة تأهلوا في التصفيات النهائية.
- 35 موهوبا وموهوبة رشحوا لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF.
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