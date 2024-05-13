السعودية | رئيس الوزراء الباكستاني: “السعودية نموذج يحتذى به”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن “السعودية” أول دولة يزورها أي رئيس وزراء جرى انتخابه في باكستان، فهذه تقاليدنا في الماضي وسوف تستمر، لذا حينما انتخبت لرئاسة البلاد للمرة الثانية، فوراً ذهبت إلى السعودية وتشرفت بزيارة الأراضي المقدسة، فعلاقاتنا بالسعودية تعود إلى عدة قرون، وخلال هذه الفترة لا يوجد لعلاقتنا الثنائية هذه نظير في العالم.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني عبر برنامج “مقابلة خاصة” على شاشة العربية في سياق العلاقات الثنائية: نحن أشقاء ونفهم مشاعر بعضنا البعض، ونتشارك الأفراح والأحزان، ونحن شركاء في التقدم والازدهار ليس فقط بين البلدين بل في المنطقة أيضاً، حينما زرت السعودية عقدت اجتماعاً رائعاً مع أخي العزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما زرت مكة المكرمة ثم سارت الأمور بعد ذلك بشكل انسيابي، وبعد العيد مباشرة زار أخي وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان باكستان رفقة وفد رفيع المستوى، فيما اختتم للتو مؤتمر استثماري بناء مثمر جداً، ويظهر دون أدنى شك مدى جدية الملك سلمان، وولي عهده أخي العزيز، الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز العلاقات مع باكستان.

ويقول : نحن نطمح إلى تعزيز العلاقات الثنائية ليس في النطاق الدبلوماسي فحسب بل في مجالات الاستثمار، والتجارة، والثقافة، وتوطيد العلاقات بين شباب البلدين .. فلننظر إلى ما فعله أخي ولي العهد في المملكة، لقد حوّلها بالكامل خلال الأعوام الثمانية الماضية، وحقق فيها نجاحاً مبهراً، كل هذا يعود إلى القيادة الديناميكية والحكيمة، فضلاً عن رؤية 2030 التي أسسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ تعد نموذجاً يحتذى به ليس فقط من قبلي بل من قبل العديد من الدول في العالم، إذ انتهجت مبدأ الشفافية، وقدمت الجهود المضنية التي بدورها ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل السعودية تصبح في الوقت الراهن من بين أسرع اقتصادات دول العالم نمواً، ولنا في منتدى الاقتصاد العالمي الأخير، الذي استضافته السعودية خير مثال، إذ مثّل قصة نجاح مدهشة وفق “العربية”.