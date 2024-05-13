السعودية | وفاة مقيم وإنقاذ آخر احتجزهما سيل بالطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توفي مقيم جراء احتجازه في سيل بوادي الأبهر في الطائف، كما أنقذت فرق الدفاع المدني مقيما آخر كان محتجزاً معه.

بدوره توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد اليوم (الاثنين) على أجزاء من عدة مناطق.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية ستشهدها مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية.

وأشار إلى أنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وتمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.