شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ترخيص نشاط "العلاقات العامة" لتنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ترخيصًا لنشاط "العلاقات العامة" لتقديم خدمات تنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض والإشراف عليها.

وقالت وزارة الإعلام عبر حسابها على تطبيق إكس، إن الترخيص هو خدمة تقدمها الهيئة، وتستوجب ما يلي:

- أن يحمل المتقدم مؤهلًا دراسيًا لا يقل عن المرحلة الابتدائية.

- على المتقدم إثبات ممارسة النشاط.

- أن يكون المتقدم مالك المؤسسة "المؤسسات"، أو مديرًا للشركة "الشركات".

- أن يكون النشاط الإعلامي مضافًا في السجل التجاري.