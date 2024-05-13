شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات المستفيدين الإندونيسيين من مبادرة "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.