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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات المستفيدين الإندونيسيين من مبادرة "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في منطقة المدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار أديسومارمو الدولي بمدينة سولو.
يُذكر أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
يُذكر أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.