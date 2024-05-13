السعودية | “واحة الملك سلمان” توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة متحف العلوم في لندن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع معالي المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، مذكرة تفاهم مع المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة متحف العلوم في لندن (SMG) إيان بلاتشفورد، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو هاني منسي.

وأوضح معالي المشرف العام على “الواحة” أن مذكرة التفاهم تهدف إلى نقل وتوطين التقنيات الخاصة بإدارة المتاحف العلمية، وتطوير المعروضات والاستفادة من خبرات المجموعة وتاريخها العريق في ذلك المجال.

وأكد معاليه أن واحة الملك سلمان للعلوم ومن خلال خبرتها التي تمتد لنحو ثلاثين سنة، طورت الكثير من البرامج والفعاليات التي استفاد منها مئات الآلاف من الزوار حضوريا وعن بُعد، مبينًا أنها تعاونت في تطويرها مع مراكز علمية عالمية من خلال عضويتها في جمعية مراكز العلوم والتقنية، والتي تجمعها مع أكبر وأشهر المراكز العلمية مثل مجموعة متحف العلوم في لندن.

يشار أن إلى “الواحة” تصمم وبشكل مستمر برامجها العلمية بهدف دمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، بشكل تكاملي لتطوير القدرات والتدريب على حل المشكلات وتعزيز مهارات الإبداع والابتكار.