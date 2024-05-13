شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة مبادرات.. وكالة المسجد النبوي تطلق خطط استباقية لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، فضيلة الدكتور: محمد بن أحمد الخضيري؛اجتماعًا مع مسؤولي الإدارة الدينية في مكتب الوكالة بالمسجد النبوي؛ لمناقشة سير أعمال وخدمات المنظومة الدينية الاستباقية؛ لضمان تقديم خدمات دينية معيارية لضيوف الرحمن زائري المسجد النبوي، وتكثيف برامج التوعية الميدانية بلغات الحجاج؛ ليؤدوا عبادتهم في أجواء تعبدية إيمانية خاشعة.

وأشار إلى أن الوكالة تشرف بخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم؛ بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، وذلك حرصًا على تفعيل الخطط الاستباقية لوكالة المسجد النبوي، ومناقشة الخطط التشغيلية المرتقبة لموسم حج 1445هـ، والمعنية بإثراء تجربة الحجاج الدينية، وعونهم على أداء مناسكهم وفق هدي النبي الكريم ﷺ، وسط منظومة من الخِدمات الدينية المتكاملة.

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وتقوم وكالة المسجد النبوي بتوزيع المصاحف والكتيبات التوجيهية والإرشادية المترجمة على ضيوف الرحمن، وفق الخطط الاستباقية لموسم الحج، فضلًا عن تنظيم برامج علمية ودروس توجيهية وإرشادية طوال موسم حج عام1445هـ؛ وتعزير الخِدمات الدينية بوكالة المسجد النبوي باستثمار التقنية والرقمنة والإعلام الحديث والذكاء الاصطناعي والترجمة، وإطلاق سلسلة من المبادرات الدينية الإثرائية؛ تزامنًا مع توافد الحجاج، ولنشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًا.