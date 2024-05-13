شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 2.4 طن خضروات وفواكه للباعة العشوائيين في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن تنفيذ حملة ميدانية لرصد وتعقب "البيع العشوائي" والتي أسفرت عن مصادرة 2.4 طن من الخضروات والفواكه بنطاق بلدية العزيزية الفرعية، يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية أ. هبة حسين البلوي أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، والتي أسفرت عن مصادرة 2.4 طن من الخضروات والفواكه لبسطات وعربات عشوائية، وذلك في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

وأشارت البلوي إلى استمرار أعمال متابعة كافة المخالفات بالنطاق ضمن جهود رفع مستوى الامتثال، وجودة الخدمات، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940