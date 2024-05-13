شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ "الشورى" يطالب بإنشاء خطوط سككية جديدة تربط مكة بالرياض/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب عضو مجلس الشورى م. محمد العلي وزارة النقل والخدمات اللوجستية العمل بإنشاء خطوط سككية جديدة تربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة الرياض والمناطق الجنوبية وربط منطقة المدينة المنورة بمنطقة القصيم ومنطقة تبوك لتحقيق هدفها في تحسين الربط المحلي لشبكات التجارة والنقل.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ. إعداد نظام موحد للخدمات والمراكز اللوجستية كما أشار عضو الشورى د. هادي اليامي إلى أهمية وجود إطار تشريعي واضح فيما يتعلق بالقطاع اللوجستي، مطالباً الوزارة بالعمل على إعداد نظام موحد للخدمات والمراكز اللوجستية.

