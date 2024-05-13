أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، بدء التقديم على برنامج "فني نظارات"، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وسيستمر حتى 20 من شهر مايو الحالي.

ودعت الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول، المتضمنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، ويحمل شهادة بكالوريوس، متضمنًا فيها رقم الهوية، ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي.

وفي حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية؛ فيجب إرفاق ما يثبت حصول المتقدم عليها من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم، إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP 52.