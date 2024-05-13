شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الأسرة.. "اليوم" ترصد معاناة "أطفال الطلاق" في ملف خاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بينما يقرر الزوجان الطلاق، هناك طفل باكي يفكر في مصيره، وفي حنان والدته الذي سيفتقده، أو احتواء والده الذي سيخسره، فإما الحياة مع الأب أو الأم.

تفتح "اليوم" ملف أبناء الطلاق، في يوم الأسرة الموافق 15 مايو، لترصد معاناة الصغار الذين هم الحلقة الأضعف دائمًا في كل حالة انفصال.

وتختلف أنواع التأثيرات التي يلاقيها أطفال الطلاق بعد انفصال الوالدين، منها الصدمة والضغط النفسي، والقلق والتوتر، وانخفاض مستويات الثقة بالنفس، وتأثير على الأداء الدراسي، واكتساب العواطف السلبية.



الطلاق في المملكة

يُعد ضعف التوافق الفكري والثقافي بين الزوجين أحد أبرز أسباب الطلاق في السنوات الأخيرة، خاصة خلال السنوات الأولى للزواج، إذ يأتي كلا الزوجين من بيئة مختلفة، وإذ فشلا في إيجاد أسباب التوافق بينهما، فإن الأمر قد يؤدي إلى الطلاق.

وبحسب آخر إحصائية أصدرتها هيئة الإحصاء، شهدت المملكة في 2023 587,441 حالة طلاق، بواقع 102,148 حالة في الفئة من 30 -34 هو أكثر الفئات في عدد حالات الطلاق، بينما أقل الفئات في عدد حالات كانت (15 – 19) بـ 3,669.

