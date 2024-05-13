مبادرة للحفاظ على البيئة بأحد رفيدة

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على البيئة، وتثقيف زوار المتنزه بالمحافظة على المتنزهات. وضمت الفعالية أكثر من 80 متطوعا من مدارس وفرق تطوعية والموظفين وذوي العلاقة.
وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على الاهتمام بالبيئة من خلال المبادرات المتعددة، ومشاركة المجتمع في الحفاظ عليها والاهتمام بها. بينما تعد منطقة عسير من أكثر مناطق المملكة والجزيرة العربية فيما يخص الغطاء النباتي، وتحظى باهتمام كبير من قِبل الدولة.
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