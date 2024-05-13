مبادرة للحفاظ على البيئة بأحد رفيدة

دشن محافظ أحد رفيدة، ناصر بن عشق بن شفلوت، بحضور ممثل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير مدير مكتب خميس مشيط المهندس سليمان عسيري، وممثل الغطاء النباتي بالمنطقة، مبادرة بعنوان «أهمية المحافظة على البيئة»، التي تضمنت تنظيف متنزه جوف آل الشواط. كما شارك في الفعالية رئيس مركز الواديين وثانوية الفرعين ومدرسة ابتدائية الأحد الأولى للبنات، واللجنة الثقافية بالمحافظة، وبلدية محافظة أحد رفيدة، والمركز ‏الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفرق تطوعية بالمحافظة. وشملت الفعالية تنظيف متنزه جوف آل الشواط، الذي تم اختياره لأسباب عدة، من أهمها أنه يعد من أهم المتنزهات بالمحافظة.

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على البيئة، وتثقيف زوار المتنزه بالمحافظة على المتنزهات. وضمت الفعالية أكثر من 80 متطوعا من مدارس وفرق تطوعية والموظفين وذوي العلاقة.

وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على الاهتمام بالبيئة من خلال المبادرات المتعددة، ومشاركة المجتمع في الحفاظ عليها والاهتمام بها. بينما تعد منطقة عسير من أكثر مناطق المملكة والجزيرة العربية فيما يخص الغطاء النباتي، وتحظى باهتمام كبير من قِبل الدولة.