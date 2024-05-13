شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهم استغل الرواسب.. ضبط مخالفين لنظام البيئة بحائل والرياض والان نبدء بالتفاصيل

نظام البيئة في السعودية

الإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في منطقة حائل.وأوضحت القوات أنه ضُبط معدتين تقومان بتجريف التربة يعمل عليها مقيم من الجنسية الهندية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.و في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بالرياض، ضبطت مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 10 متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها.وذكرت أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة.وكذلك مناطق الرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.