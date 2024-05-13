شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يشدد على الجميع دعم حملة "لا حج بلا تصريح" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس؛ أن حملة "لا حج بلا تصريح" جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية.

وأشار إلى أنه روعي فيها مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ومراعاة شرط الاستطاعة للحجاج الميامين. حملة "لا حج بلا تصريح" كما جاءت محققة لقواعد الشريعة، وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتطبيقًا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "الضرر يزال"، ومراعاة ظروف التزاحم والتدافع، إلى إدارة التفويج وتنظيم الحشود.

وبين أن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ‏"الحج عبادة وسلوك حضاري"، في موسمها السادس عشر، تحت شعار "لا حج بلا تصريح⁩"؛ تأتي لتعزيز ورفع الوعي بالأنظمة والتعليمات التي تضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وبما ينسجم مع حجم الرعاية والاهتمام المقدم من حكومة المملكة لحجاج بيت الله الحرام. سلامة وراحة ضيوف الرحمن وبين أن الحملة المباركة أتت من أجل سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وعلى الجميع دعمها، والتعاون مع الجهات المنفذة لها، فما طاعة ولي الأمر -حفظه الله- إلا واجبة كما قال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}.

وكان سمو نائب أمير منطقة مكة؛ قد أطلق اليوم ⁩حملة (الحج عبادة وسلوك حضاري⁩) في موسمها السادس عشر تحت شعار⁧‫ "لا حج بلا تصريح⁩"؛ بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وومسؤولي الجهات المعنية.